Глава Федерации профсоюзов выступил против референдума по пенсионному возрасту

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что решать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме некорректно - это слишком тонкий вопрос для плебисцита.

"Вообще-то это сложнейшая тема, и некоторые предлагают решать это на референдуме. Нельзя это решать на референдуме", - сказал Шмаков во вторник на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме по совершенствованию пенсионного законодательства.

В пример он привел Трудовой кодекс, который в России принимался "консенсусом" - его готовила и обсуждала рабочая группа экспертов, постатейно и в течение длительного времени.

"После этого он работает. Конечно, это живой документ, его надо постоянно корректировать, поскольку общество меняется, но тем не менее этот сложнейший закон стал рабочим", - сказал глава ФНПР.

Он отметил, что развитие пенсионной системы в России - сложная тема, и ее нужно рассматривать в комплексе, а не дробить на отдельные аспекты.

"Если сейчас кусочно вырывать из этой большой проблемы то пенсионный возраст, то льготы какой-то категории, то что-то еще, мы получим лоскутное одеяло, которое не будет работать. Поэтому мы считаем, что это все нужно рассматривать в целом", - добавил Шмаков.

Обсуждаемый сегодня в Думе внесенный правительством проект закона предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.