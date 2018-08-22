В Карелии завершено следствие по делу главы "Мемориала" Дмитриева

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следствие завершило производство уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насилии над приёмной дочерью, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Виктор Ануфриев.

"Следователь уведомил меня и Юрия Алексеевича (Дмитриева - ИФ) о том, что предварительное следствие по этому делу завершено. С 27 августа назначено ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал представитель защиты.

Как сообщалось, 5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на 2 месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения.

В настоящее время Ю.Дмитриеву предъявлено обвинение по ст. по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.