Следователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха Качиньского

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские и польские следователи проведут дополнительный осмотр обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"От компетентных органов Польши поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории РФ. Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске", - сказала Петренко.

По ее словам, осмотр будет производиться опытными следователями и криминалистами центрального аппарата СК России. Результаты будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.

Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

В последние годы в Польше регулярно озвучивают версию о том, что причиной крушения самолета был взрыв на борту. В частности, к такому выводу недавно пришла комиссия польского министерства обороны. Утверждалось, что левое крыло воздушного судна было разрушено взрывом изнутри; что источников взрыва было несколько; что дерево, оказавшееся на пути самолета, не было причиной первичного разрушения левого крыла.

Эта версия и ей подобные неоднократно опровергались представителями российских властей и следственными органами. В ходе проведенного после катастрофы расследования было установлено, что причиной крушения стало решение экипажа самолета польского президента не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей.