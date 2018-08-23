"Союзмультфильм" будет отчислять 4% доходов от произведений Успенского его наследникам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Наследники Эдуарда Успенского будут получать отчисления в размере 4% от доходов "Союзмультфильма", полученных от аудиовизуальных произведений по литературным произведениям писателя.

"Согласно закону, Эдуард Успенский, как один из авторов литературной основы ряда фильмов "Золотой коллекции", получал доход от использования аудиовизуальных произведений (фильмов) в размере 4% от дохода студии. Также писателю полагались выплаты, согласно заключенной в июле сделке", - сообщили журналистам в пресс-службе киностудии в четверг.

Там отметили, что "в дальнейшем право на получение этих денежных средств будет сохранено за наследниками писателя. Как мы полагаем, этот вопрос будет разрешен после вступления наследников в наследство".

В "Союзмультфильме" пояснили "Интерфаксу", что это стандартная схема, когда наследники получают право наследования на отчисления от доходов от произведений авторства из своих родственников.

Успенский скончался в Москве на 81 году жизни 14 августа.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал сценарии для мультфильмов.

Успенский придумал популярных персонажей - Крокодил Гена и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков.

Он написал сценарии к почти 60 мультипликационным фильмам.