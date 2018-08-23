Детский омбудсмен увидела в поджоге церкви в Карелии "крик детей о помощи"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала поджог Успенской церкви в Карелии, в котором обвиняется подросток, сигналом обществу о невнимании к детям.

"Поджог церкви - кому это придет в голову? Здание, которое выстояло Великую Отечественную войну, пало под руками подростка. Это сигнал для всех нас, общества, чтобы мы стали слышать детей. Это крик детей о помощи, когда уже никто тебя не слышит. Не принижая значения преступления как негативного явления, безусловно, заслуживающего беспрецедентной отрицательной оценки, мы должны сделать выводы о том, что надо слышать детей, с ними просто разговаривать, не доводя ситуацию до такого", - сказала она журналистам в четверг во время рабочей поездки в Саратов.

Кузнецова отметила, что аппарат детского омбудсмена следит за ситуацией. "Жалоб касательно его (поджигателя - ИФ) содержания не поступало", - сказала омбудсмен.

10 августа пожар полностью уничтожил Успенскую церковь в Кондопоге. Были возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст.243 и ч.2 ст.167 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия народов РФ и умышленное уничтожение имущества).

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к родственникам. Он находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД.

Успенская церковь - памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Она была построена в 1764 году. На государственную охрану была взята постановлением Совета министров РСФСР в 1960 году, находится в федеральной собственности. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв. м.

По оценкам Минкультуры РФ, на восстановление сгоревшей церкви потребуется более 100 млн рублей.