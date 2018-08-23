Личность напавшего на полицейских в центре Москвы установили

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, установлена личность мужчины, напавшего на полицейского с травматическим оружием в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно установлена личность мужчины, напавшего на полицейского в центре Москвы, - это 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что неизвестный начал стрелять по полицейским в центре Москвы и был ранен ответным огнем, пострадал один сотрудник полиции.

Отмечалось, что нападавший находится в критическом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что мужчина мог находиться под действием наркотиков. "Мужчина вел себя неадекватно. Его поведение, возможно, объясняется действием психоактивных веществ, например наркотиков", - сказал источник.

После нападения возбуждено уголовное дело.