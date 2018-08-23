Источник сообщил о смерти стрелявшего в центре Москвы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший на полицейских в центре Москвы, скончался от полученных ранений, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина, напавший на сотрудников полиции, получил не совместимые с жизнью ранения. В течение 15 минут его пытались реанимировать, но он скончался", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что неизвестный мужчина 23 августа в 20.00 в центре Москвы по адресу ул. Сивцев Вражек, дом 43, открыл огонь по полицейским и был ранен ответным огнем, пострадал один сотрудник полиции. Источники "Интерфакса" рассказали, что установлена личность мужчины - это 30-летний уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). По предварительным данным, он не принадлежал к экстремистским организациям.

В столичном главке СК РФ заявили, что "мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо". В свою очередь источники сообщили, что рассматривается несколько версий нападения, в том числе попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение, возможно, под воздействием наркотиков.