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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в акватории возле Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН) в пятницу.

"Сейсмическое событие произошло в четверг вечером. Его эпицентр находился на глубине 16,5 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта - села Крутоберегово Усть-Камчатского района - составило 50 км ", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,5.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

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Теги: Россия, Камчатка

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