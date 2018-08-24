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В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине

Украинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну"

В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине
Выступление Петра Порошенко во время военного парада, посвященного Дню независимости Украины в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Московском патриархате расценили слова президента Украины о намерении покончить с "российской церковью" в стране как отчаянную попытку Петра Порошенко удержать власть.

"Единая митрополия, а затем самостоятельная, автокефальная церковь всея Руси объединяет все народы, ведущие свое родословие от Днепровской крещальной купели святого Владимира, уже 1030 лет. За это время много сменялось мирских правителей, то враждовавших, то объединявшихся друг с другом, вынашивавших порой самые разные политические проекты; возникали и рушились империи, по-разному пролегали границы, неровными были отношения с соседями... А церковь единая стояла, стоит и стоять будет. Она - на века", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

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"И странно ей слышать, как в поистине отчаянной попытке удержать ускользающую власть самонадеянный политик, которого не поддерживает и десятая часть народа, пытается придумать для неё, для церкви, своё новое устройство, свои новые неслыханные "каноны", указать ей, что для неё естественно, а что - нет", - отметил собеседник агентства.

Петр Порошенко заявил на военном параде в Киеве о необходимости завершить существование в Украине церкви, которая, по его словам, "освящает гибридную войну" РФ против Украины. "Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе", - сказал украинский лидер.

Между тем, по мнению представителя Русской церкви, слова украинского президента не найдут понимания у тех, к кому они адресованы. "Видимо, автор этого неудачного высказывания все же догадывается, что едва ли оно будет воспринято с пониманием за пределами узкого круга личной свиты, потому и приходится взывать к Константинополю, Москве и зачем-то даже Ватикану в обстановке военного парада", - сказал протоирей Балашов.

"И еще о Ватикане: упомянут ли он лишь потому, что некстати на язык подвернулся? Или кому-то другому хотят подсказать: если будете медлить, у нас есть альтернатива?" - добавил собеседник агентства.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, РПЦ

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