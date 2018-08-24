Что произошло за день: пятница, 24 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдеп США сообщил, какие новые санкции против РФ вступят в силу 27 августа: пакет коснется запрета на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

- В РСПП прошла встреча представителей крупного бизнеса с Антоном Силуановым и Андреем Белоусовым, предложивший идею налоговых изъятий у компаний, получающих "сверхприбыль" от ослабления рубля и благоприятной внешней конъюнктуры. Деньги изыматься и перераспределяться между компаниями не будут, но государство поможет и подскажет интересные для инвестирования проекты.

- Семья Джона Маккейна сообщила, что 81-летний сенатор прекращает борьбу с раком головного мозга. По данным источникам, близкие готовы к скорому уходу политика из жизни.

- Новым послом России в Белоруссии вместо Александра Сурикова стал Михаил Бабич. Его бывший зам Игорь Паньшин будет исполнять обязанности полномочного представителя президента РФ в ПФО.

- В Киеве прошел военный парад, приуроченный к 27-летию независимости Украины. Петр Порошенко заявил, что Украина разрывает связи с Российской империей и СССР и намерена завершить существование в стране церкви, которая, по его словам, "освящает гибридную войну" РФ против Украины. В РПЦ ответили, что церковь единая стояла, стоит и стоять будет.

- В США уже в десятый раз отказали убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену в досрочном освобождении.

- В известнейшем медицинском журнале Lancet опубликовано исследование, которое показывает, что даже малые дозы алкоголя вредят здоровью. Подтверждены выводы, что небольшое количество алкоголя защищает сердце, но риск возникновения рака и других заболеваний перевешивает положительные эффекты.

- На 94-м году жизни скончался старейший футболист России Алексей Парамонов, выступавший за сборную СССР и московский "Спартак".