Двое пострадавших при аварии вертолета в Таджикистане российских альпинистов остаются в больнице

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Двое российских альпинистов, пострадавших 12 августа при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана, продолжают лечение в больнице, еще один отправился в Москву, сообщает посольство России в Таджикистане.

"Татьяна Горбатюк переведена в стационар, где ей помогает восстановиться и ее супруг Дмитрий Кумшаев. В реанимационном отделении по-прежнему находится Виктор Дубина. По заверению врачей, все пациенты постепенно идут на поправку, но пока нуждаются в особом уходе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Российский альпинист Александр Соболенко выписался из местной больницы и вылетел в Москву для продолжения лечения, отметили в диппредставительстве.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана 12 августа. Погибли три российских альпиниста и двое пилотов - таджикских граждан, 10 российских альпинистов, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе.