Сотрудников ярославской колонии проверят после нового видео с избиениями

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудников и заключенных ярославской колонии N1 (ИК-1), ставшей известной после публикации материала о пытках осужденного Евгения Макарова, проверяют из-за появления в СМИ еще одного видео с избиениями, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент устанавливается, как и кем конкретно видео были изъяты с регистратора и кому они были переданы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверяются сотрудники учреждения, но также не исключено, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные.

"В рамках проверки будут рассмотрены все версии, в том числе, имели ли заключенные доступ к записям с регистраторов", - добавил источник.

Официальными комментариями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по этому поводу "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Между тем, как сообщила накануне "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, после публикации нового видео избиений в ярославской колонии N1 (ИК-1) возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Месяц назад "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В четверг 23 августа фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.