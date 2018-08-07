Защита Макарова отказалась от требований арестовать замначальника ярославской колонии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Защита заключенного Евгения Макарова заявила об отзыве жалобы на избранную меру пресечения заместителю начальника ярославской исправительной колонии №1 Ивану Калашникову, которого суд поместил под домашний арест.

"Мы, после ознакомления с документами, решили отозвать свою жалобу на назначение домашнего ареста Ивану Калашникову. Действительно, наличие заболевания, которое ему диагностировано недавно, не дает возможности содержаться в СИЗО. Ранее мы об этом не знали, поскольку суд проходил в закрытом режиме. Говорить о том, что это за заболевание, мы тоже не имеем права", - сообщила адвокат Ирина Бирюкова в фейсбуке.

Она отметила, что защита Макарова планирует "добиваться, чтобы Калашникову было назначено справедливое наказание согласно совершенным им действиям".

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования были арестованы 11 человек, Калашников был отправлен под домашний арест, фонд "Общественный вердикт" это решение обжаловал.

Ярославский облсуд во вторник рассмотрит четыре апелляции на арест сотрудников колонии, которые проходят по этому уголовному делу.