Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетил колонии №1 и №8 после публикации нового видео об избиении осужденных.

"Я посетил колонии и изучил ситуацию в них. Жизнь идет в стабильном режиме. Получил ряд обращений, которые решаются в рабочем режиме. Они связаны с медицинским обслуживанием, свиданиями и применением нового законодательства. Заявлений о применении физической силы не было", - рассказал Бабуркин "Интерфаксу".

В целом омбудсмен оценил обстановку в колониях как стабильную.

Месяц назад "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1 в июне 2017 года. На записи мужчину, скованного наручниками, избивают кулаками и дубинками несколько сотрудников колонии.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного, юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК №1 по воспитательной работе, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

В минувший четверг фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили второй ролик с избиениями заключенных в ИК №1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.