Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По факту хищения около 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" два осведомленных источника.

"По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере", - сообщил агентству один из источников.

По словам другого собеседника "Интерфакса", уголовное дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц".

Официальными комментариями следствия "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В конце мая информированный источник рассказал "Интерфаксу", что следователи "проверяют причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко".

В свою очередь, адвокат полковника Александр Горбатенко тогда пояснил агентству, что слышал о проведении проверки, но неофициально. Согласно информации защитника, деньги могли быть похищены при пересчете в одном из банков.