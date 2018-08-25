Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - По факту хищения около 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" два осведомленных источника.
"По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере", - сообщил агентству один из источников.
По словам другого собеседника "Интерфакса", уголовное дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц".
Официальными комментариями следствия "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
В конце мая информированный источник рассказал "Интерфаксу", что следователи "проверяют причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко".
В свою очередь, адвокат полковника Александр Горбатенко тогда пояснил агентству, что слышал о проведении проверки, но неофициально. Согласно информации защитника, деньги могли быть похищены при пересчете в одном из банков.
Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время уголовное дело офицера находится на рассмотрении Пресненского суда Москвы.
Полковник получил известность после того, как в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 9 млрд рублей.