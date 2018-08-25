Зафиксирован рекорд посещаемости форума "Армия-2018

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рекорд посещаемости побит в парке "Патриот" во второй день открытого для массовых посещений режима работы форума "Армия-2018", сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"В субботу, 25 августа, во второй день "открытого" режима форума "Армия-2018", в парке "Патриот" зафиксирован рекорд посещаемости: за сутки площадки форума посетило 129 442 человека, что является рекордным показателем за все время с открытия "Армии-2018", - говорится в сообщении.

С учётом филиалов парка "Патриот" в военных округах и Северном флоте общая посещаемость форума за сутки составила 309 204 человека. Всего с начала "Армии" его гостями и участниками стали 772,2 тыс. человек.

"26 августа, в последний день форума, для его гостей и участников пройдут демонстрационные полеты на аэродроме Кубинка, шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, будут работать выставочные павильоны и статические экспозиции на открытых площадках. Форум завершится концертом с участием звезд российской эстрады", - сказали в пресс-центре.