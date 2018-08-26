Ливни подтопили более 55 домов в Приморье

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - После прошедших в Приморье ливней подтоплены 55 жилых домов и более 350 участков, развернуты пункты временного размещения, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

Находящиеся в этих пунктах люди обеспечены трехразовым горячим питанием, предметами первой необходимости и медикаментами.

Сейчас на большей части края дожди прекратились.

Как сообщалось, накануне Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. Спасатели распространили экстренное предупреждение о возможных ЧС в связи с непогодой.