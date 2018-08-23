Ярославских родственников Скрипалей встревожило отсутствие звонков из Великобритании

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Живущая в Ярославле племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля обеспокоена отсутствием связи с дядей и его дочерью Юлией.

"Прошел месяц с того момента, как Юлия сказала, что через три дня Сергею Викторовичу снимут трахеосому и он сможет поговорить по телефону с матерью. Прошел месяц, а звонка не было. Переживаю я, переживает и бабушка, которая ждет звонка", - заявила "Интерфаксу" Виктория Скрипаль.

По ее словам, беспокойство вызывает и отсутствие внятной информации о том, что произошло в начале марта, так как Скотланд-Ярд хранит молчание.

В конце июля Виктория Скрипаль рассказала, что говорила с Юлией по телефону. Та пообещала, что Сергей Скрипаль позвонит в Россию своей матери, через несколько недель, когда снимут трубку, помещаемую в трахею, из-за которой он не мог говорить.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России, а за отравлением стоит Москва. Российские власти отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Юлия Скрипаль после отравления появилась перед журналистами один раз в конце мая. Она заявила, что шокирована произошедшем с ней и рассказала о том, как идет процесс восстановления. Ее отец после выписки в середине мая не общался с представителями СМИ. Информации о самочувствии Скрипалей британские власти в последнее время также не давали.