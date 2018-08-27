Суд рассмотрит первый иск к Роскомнадзору и Минфину из-за блокировки Telegram

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник рассмотрит первый иск к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании убытков, понесенных из-за последствий блокировки мессенджера Telegram на территории России. Рассмотрение дела назначено на 16:10. Истец - ООО "Инвестори" (Санкт-Петербург) - требует взыскать в свою пользу 5 млн рублей, утверждая, что блокировка Telegram нарушила нормальную работу сайта организации.

По словам представителя "Инвестори" Владимира Орлова, "вследствие блокировки Telegram клиенты компании не смогли пользоваться его сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль".

При этом в компании подчеркивают, что согласно собственному расчету, сумма упущенной выгоды составила 10 млн рублей, но взыскать она требует 5 млн, "так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений".

Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о немедленном ограничении доступа к мессенджеру Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений.

Получив решение суда, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые задействовал Telegram. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов, использовавшие заблокированные адреса, начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.