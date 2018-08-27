Cуд отклонил иск к Роскомнадзору и Минфину об убытках из-за блокировки Telegram

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отказался удовлетворить иск к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании убытков, понесенных из-за последствий блокировки мессенджера Telegram на территории России, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд решил: в удовлетворении исковых требований ООО "Инвестори" отказать в полном объеме", - огласила решение судья Марина Огородникова.

Истец - ООО "Инвестори" (Санкт-Петербург) - требовал взыскать в свою пользу 5 млн рублей, утверждая, что блокировка Telegram нарушила нормальную работу сайта организации.

Как пояснил ранее в суде представитель "Инвестори" Владимир Орлов, "вследствие блокировки Telegram клиенты компании не смогли пользоваться его сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль".

При этом в компании подчеркнули, что согласно собственному расчету, сумма упущенной выгоды составила 10 млн рублей, однако взыскать требуют 5 млн, "так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений".

Со своей стороны представители Роскомнадзора и Минфина РФ просили исковые требования заявители оставить без удовлетворения. Согласно позиции регулятора, никаких доказательств массовой блокировки интернет-ресурсов из-за ограничения доступа к Telegram истцом представлено не было. "Об этом известно только из средств массовой информации", - пояснил юрист Антон Куликов.

Кроме того, подчеркнул представитель Роскомнадзора, "точечная блокировка сетевых адресов, которые использует Telegram для своего функционирования, технически невозможна", поскольку мессенджер меняет их "в среднем раз в минуту".

"Роскомнадзор действовал во исполнение решения Таганского суда о немедленном ограничении доступа к Telegram, которое было оставлено без изменений Московским городским судом. (...) Доступ к сетевому адресу, который указывает истец, был ограничен с исполнением всех процедур, предусмотренных законом", - заключил юрист.

Столичный Таганский суд 13 апреля вынес решение о немедленном ограничении доступа к мессенджеру Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений.

Получив решение суда, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые задействовал Telegram. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов, использовавшие заблокированные адреса, столкнулись с трудностями в доступе к сервисам и сайтам.