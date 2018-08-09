ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признании законным приказа ФСБ России, устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.

Юрист международной правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера, просил апелляционную коллегию ВС отменить решение первой инстанции суда, который отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года №432. Этот документ утверждает порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ данных для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей.

По словам Ахметгалиева, оспариваемый приказ был принят "неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц". "Если информация для открытия сейфа не относится к охраняемой законом, то, получается, информация, которая хранится в сейфе, также обесценивается. Более того, эти ключи передаются не напрямую следствию ФСБ, не какому-то специальному органу, а в канцелярию. Мы считаем, что такой порядок получения информации и ее хранения противоречит федеральному законодательству", - отметил юрист. Представитель Telegram подчеркнул, что "защита тайны частной жизни - это не желание компании, а ее обязанность".

В свою очередь, представители ФСБ и Генпрокуратуры заявили суду о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Согласно позиции спецслужбы, "информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа" и "не составляет охраняемой Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайны переписки, сообщений", "устанавливая исключительно организационные основы предоставления информации".

Претензии властей к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять указанный приказ возникли еще в прошлом году. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.