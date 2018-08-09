В России Попытка блокировки Telegram

ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признании законным приказа ФСБ России, устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает корреспондент "Интерфакса".

"Решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.

Юрист международной правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера, просил апелляционную коллегию ВС отменить решение первой инстанции суда, который отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года №432. Этот документ утверждает порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ данных для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей.

По словам Ахметгалиева, оспариваемый приказ был принят "неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц". "Если информация для открытия сейфа не относится к охраняемой законом, то, получается, информация, которая хранится в сейфе, также обесценивается. Более того, эти ключи передаются не напрямую следствию ФСБ, не какому-то специальному органу, а в канцелярию. Мы считаем, что такой порядок получения информации и ее хранения противоречит федеральному законодательству", - отметил юрист. Представитель Telegram подчеркнул, что "защита тайны частной жизни - это не желание компании, а ее обязанность".

В свою очередь, представители ФСБ и Генпрокуратуры заявили суду о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Согласно позиции спецслужбы, "информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа" и "не составляет охраняемой Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайны переписки, сообщений", "устанавливая исключительно организационные основы предоставления информации".

Претензии властей к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять указанный приказ возникли еще в прошлом году. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВС РФ, Telegram

Новости по теме

В России
Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАРГлавреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР
Ранее уже была допрошена его заместительПодробнее
 В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"
О контрмерах пока говорить неверно, сказал Дмитрий ПесковПодробнее
 Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей
Их признали виновными в убийстве 17 человекПодробнее
 Уполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в КрымуУполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в Крыму
Одним из вариантов может стать медцентр в СимферополеПодробнее
"Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США"Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США
Такое предложение предусмотрено в американском законопроекте об усилении санкций против РФПодробнее
 В России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧВ России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧ
Документ прорабатывают эксперты нескольких ведомствПодробнее
 Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскРогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск
По словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участковПодробнее
 Источник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отца
Следствие располагает только показаниями девушекПодробнее
 Авиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
Перевозчик объяснил введение нового сбора подорожанием авиатопливаПодробнее
 ЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиям
Право на проведение референдума получит та инициативная группа, которая первой завершит необходимую подготовкуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаВ миреСША осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"В миреВ Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАНВ миреРоссия предложила США предать гласности переписку по "делу Скрипалей"

Директор Московского центра Карнеги предрек "худшее" в отношениях России с США

Миссия ООН доложила о пытках и убийствах гражданских лиц украинскими военными под Иловайском

Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР

Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАРРанее уже была допрошена его заместитель Подробнее

В минстрой Астраханской области пришли с обысками по накануне ушедшему в отставку министру

ВС РФ отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей дешифровки

Федор Смолов перешел в "Локомотив"

Федор Смолов перешел в "Локомотив"Об этом сообщается в англоязычном твиттере московского клуба Подробнее

В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"

В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"О контрмерах пока говорить неверно, сказал Дмитрий Песков Подробнее

Песков опроверг запрет полетов "Аэрофлота" в США

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 319 человек

В Астрахани возбудили дело из-за связывания детей пеленками в детсаду

В самом учреждении заявили, что подтверждающее это видео - инсценировка и провокация конкурентов Подробнее

Из банкомата в краснодарском банке украли около 2 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru