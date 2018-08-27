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Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублей

Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Приказ МВД России о выплатах гражданам за помощь в раскрытии преступлений вступил в силу в понедельник.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа, полиция может объявить вознаграждение за помощь в расследовании или поимке преступников после согласования с департаментом министерства по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД МВД России). Объявления о вознаграждении будут публиковаться на сайте МВД России и территориальных органов министерства.

Приказ предусматривает три ограничения по сумме вознаграждения. До пятисот тысяч рублей гражданин может получить за помощь в ответ на обращение руководителя территориального органа МВД России или его заместителя. Награду до трех миллионов рублей может объявить заместитель министра внутренних дел России, свыше трех миллионов - сам министр.

Средства для выплат вознаграждений будут поступать из ФЭД МВД России в территориальные органы. Гражданин должен получить уведомление о выплате за содействие полиции в течение четырнадцати дней со дня издания соответствующего приказа, отмечается в документе.

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