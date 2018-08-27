Глава Серпуховского района Шестун стал фигурантом еще одного дела

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В отношении обвиняемого в превышении должностных полномочий главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна возбуждено новое уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"Сегодня звонил следователь и подтвердил сведения, оглашенные в СМИ. Сказал, что соответствующие документы отправлены нам по почте", - сообщила Шестун агентству в понедельник.

Она подчеркнула, что ни ее, ни адвокатов супруга "не извещали о предъявлении новых обвинений или что-то в этом роде".

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация о том, что следствие подозревает Шестуна в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1).

В настоящее время чиновник находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).