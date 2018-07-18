Памфилова потребовала обеспечить избирательные права арестованного Шестуна

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что направила Генеральному прокурору РФ письмо в связи с ситуацией вокруг находящегося в СИЗО главы Серпуховского района Александра Шестуна, заявившего о намерении вновь участвовать в выборах главы района.

"Она (супруга Шестуна Юлия Шестун - ИФ) приходила, и мои сотрудники с ней разговаривали. Все, что от нас зависело, мы сделали. Тут же было срочно отправлено письмо на имя Генерального прокурора для того, чтобы он в полной мере осуществил свои функции. Это все, что я могла сделать, потому, что я не имею права приказывать следователям", - заявила Памфилова в среду журналистам.

"Я надеюсь, что генеральный прокурор на это среагирует быстро и оперативно", - сказала она.

"Он не осужден. Он имеет полное право избирать и быть избранным. Надеюсь, что Генеральная прокуратора в рамках своей компетенции разберется. Мне бы хотелось, что бы это произошло быстро потому, что время уходит", - сказала Памфилова.

4 июля глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже заявляла, что ФСИН обязана выдать необходимые документы Шестуну.

Басманный суд 14 июня арестовал Шестуна до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Со своей стороны Шестун отвергает обвинения, считая свое дело заказным.

При этом он заявил о намерении принять участие в выборах на пост главы Серпуховского района 9 сентября.

Между тем, как сообщила ранее его супруга Юлия Шестун, 26 июня Шестун написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Однако в удовлетворении этих ходатайств ему было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

18 июля Шестун сообщила, что руководство СИЗО, где находится Шестун, не допустило к нему в среду адвоката и нотариуса.

"Все избирательные права (Шестуна), за которые боролись последние недели влиятельные организации - ЦИК и СПЧ, сейчас будут ограничены из-за перевода его в тюрьму, подконтрольную ФСБ", - добавила Шестун.