МИД РФ после введения новых санкций США заявил о предвзятости американских властей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Содержание введенного США нового санкционного пакета против России демонстрирует лицемерность и предвзятость действий американских властей, заявили в понедельник в МИД России.

"Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации) лишь подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

При этом она подчеркнула, что все озвученные в адрес России обвинения в связи с инцидентом в Солсбери "эфемерны".

"Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия", - сказала она, комментируя введение США очередных антироссийских санкций.

Ответ Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В отличие от США Россия остается приверженной своим обязательствам - военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что подобными шагами "Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам".

По словам Захаровой, вызывает сожаление, что американская политическая элита не воспринимает, что "санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов".

"Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Санкции по "делу Скрипалей"

27 августа вступили в силу санкции, введенные США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери. Госдепартамент опубликовал документ о новых санкциях в Федеральном реестре США еще на прошлой неделе, однако вступили они в силу лишь утром 27 августа.

Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с отравлением в британском Солсбери. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства).

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов.

В то же время санкции не будут распространяться на сотрудничество стран в космосе.

В начале месяца Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, будет "более болезненным": он может включать в себя снижение дипотношений, приостановку полетов в США российской госкомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.