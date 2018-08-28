Роскомнадзор опроверг сообщения о разблокировке доступа к веб-версии Telegram

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор продолжает работу по блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора во вторник.

"Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора на просьбу прокомментировать информацию о разблокировке доступа к веб-версии Telegram.

Ранее некоторые пользователи социальной сети сообщили, что у них открывается сайт мессенджера и работают прямые ссылки.

Столичный Таганский суд 13 апреля вынес решение об ограничении доступа к мессенджеру Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений. После этого Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые использует Telegram, однако мессенджер работает до сих пор.