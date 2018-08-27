Мособлсуд отказался восстановить Юлию Шестун в качестве кандидата в главы Серпуховского района

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд признал законным снятие с регистрации кандидатом на пост главы Серпуховского района Подмосковья супруги находящегося под стражей Александра Шестуна - Юлии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Серпуховского городского суда от 9 августа 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мособлсуда.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о регистрации Юлии Шестун в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района 28 июля.

После этого в Серпуховской горсуд с административным иском о признании незаконным и отмене решения ТИК обратился местный житель - предприниматель Николай Тебин. По мнению заявителя, некоторое количество подписных листов в поддержку Юлии Шестун были собраны с нарушением избирательного законодательства.

Представителями территориальной избирательной комиссии Серпуховского района Московской области был сделан соответствующий запрос в органы МВД РФ о проверке сведений, изложенных в исковом заявлении. В результате такие данные частично нашли свое подтверждение.

В дальнейшем судом действительными были признаны только 125 подписей избирателей, что является недостаточным для регистрации в качестве кандидата. В связи с этим представители ТИК и истца заявили в Мособлсуде о том, что жалоба Шестун не подлежит удовлетворению. Их, в свою очередь, поддержали представители прокуратуры.

Со своей стороны, Юлия Шестун и ее представители не признали исковые требования. Согласно их позиции, подписи, представленные в ТИК Серпуховского района, были проверены, а решение комиссии от 28 июля - принято единогласно ее членами.

После заседания в понедельник Шестун заявила "Интерфаксу", что решение Мособлсуда будет оспорено в Верховном суде России.

Шестун решила участвовать в сентябрьских выборах главы Серпуховского района после того, как зарегистрироваться кандидатом на этот пост не смог ее муж - многолетний руководитель образования Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

27 августа стало известно, что в отношении Шестуна возбуждено новое уголовное дело, об этом сообщила Юлия Шестун. "Сегодня звонил следователь и подтвердил сведения, оглашенные в СМИ. Сказал, что соответствующие документы отправлены нам по почте", - сообщила Шестун агентству в понедельник.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась информация о том, что следствие подозревает Шестуна в незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ), особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (часть 4 статья 174.1).