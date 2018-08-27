Москалькова направила омбудсмену Украины очередное предложение об обмене задержанных моряков

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо как можно скорее провести процедуру обмена украинских рыбаков на российских моряков с судна "Норд", задержанного украинской стороной в марте этого года, говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.

"С момента задержания неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена. Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям", - приводятся на сайте слова Москальковой.

Кроме того, по словам омбудсмена по защите прав человека в Крыму Людмилы Лубиной, экипаж украинского судна "ЯМК-0041", задержанного российским пограничниками 4 мая у берегов Крыма, находится на грани выживания - официальный Киев и судовладельцы просто про них забыли.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Тарханкута за незаконный вылов камбалы-калкана на шельфе. У браконьеров изъяли свыше 9300 метров сетей. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей. На судно был наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России - возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в СИЗО Симферополя. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Крымский омбудсмен также стала инициатором встречи члена Исполнительного совета Европейского института омбудсмана (Вена, Австрия) со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нины Карпачевой с экипажем украинского судна. В ходе этого общения украинские моряки рассказали, что поддержку от собственника судна они получали только первые две недели. Ситуация усложняется тем, что никакого письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось.

"После того, как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что наша сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, украинские рыбаки воспряли духом. К сожалению, вторая сторона пока молчит", - добавила Лубина.