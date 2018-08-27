Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреОснователь Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"В миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone
В России

Москалькова направила омбудсмену Украины очередное предложение об обмене задержанных моряков

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо как можно скорее провести процедуру обмена украинских рыбаков на российских моряков с судна "Норд", задержанного украинской стороной в марте этого года, говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.

"С момента задержания неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена. Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям", - приводятся на сайте слова Москальковой.

Кроме того, по словам омбудсмена по защите прав человека в Крыму Людмилы Лубиной, экипаж украинского судна "ЯМК-0041", задержанного российским пограничниками 4 мая у берегов Крыма, находится на грани выживания - официальный Киев и судовладельцы просто про них забыли.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Тарханкута за незаконный вылов камбалы-калкана на шельфе. У браконьеров изъяли свыше 9300 метров сетей. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей. На судно был наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России - возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в СИЗО Симферополя. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Крымский омбудсмен также стала инициатором встречи члена Исполнительного совета Европейского института омбудсмана (Вена, Австрия) со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нины Карпачевой с экипажем украинского судна. В ходе этого общения украинские моряки рассказали, что поддержку от собственника судна они получали только первые две недели. Ситуация усложняется тем, что никакого письменного контракта перед выходом в рейс с моряками не заключалось.

"После того, как российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что наша сторона готова осуществить обмен украинских рыбаков на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море, украинские рыбаки воспряли духом. К сожалению, вторая сторона пока молчит", - добавила Лубина.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Украина, Татьяна Москалькова

Новости по теме

В России
Навального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 суток
Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформыПодробнее
 Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
 Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взяткуШколы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
В администрации города издание дневников назвали частной инициативойПодробнее
 Составители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителейСоставители ЕГЭ изменят задание по английскому после петиции родителей
Ранее жители Урала пожаловались президенту на разную сложность заданий в регионах и МосквеПодробнее
Приказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силуПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу
Согласно документу, глава министерства получил право объявлять награду свыше трех миллионов рублейПодробнее
 Анонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силуАнонсированные санкции США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступят в силу
Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, "более болезненный" блокПодробнее
 В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 августа6 фото
27 августа
Фотохроника 27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреОснователь Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"В миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов

Более трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-Йорке

Американский суд продлил запрет на публикацию чертежей оружия для 3D-принтеров

В немецком городе Хемниц произошли беспорядки

Церемония прощания с Маккейном начнется 29 августа в Аризоне и закончится на Капитолийском холме

В Челябинской области МАЗ наехал на фургон с пассажирами

Минюст РФ повысит нормы питания для заключенных беременных и несовершеннолетних

Жилой дом загорелся в Ростовской области на площади 1,4 тыс. кв. м

Доступность жилья начального уровня в США ухудшилась до минимума за 10 лет

Мособлсуд отказался восстановить Юлию Шестун в качестве кандидата в главы Серпуховского района

В МГУ опровергли ограничение прав студентов и преподавателей из-за изменения устава

Около 90% ущерба от потери спутника Angosat выплатят перестраховщики

Фотохроника 27 августа

Фотохроника 27 августа6 фото

Что произошло за день: понедельник, 27 августа

Новые санкции США, новый арест на 30 суток для Навального и Роджер Уотерс - новый фигурант списка украинского "Миротворца" Подробнее

Жители северного Крыма пожаловались на липкую ржавчину

Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"

Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"Ранее Роджер Уотерс заявил в интервью, что Россия имеет все права на Севастополь Подробнее

Фондовый индекс Nasdaq впервые превысил 8000 пунктов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru