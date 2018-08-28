Орнитологи обследуют аэродромы Камчатки на предмет безопасности полетов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке обязал ФКП "Аэропорты Камчатки" провести орнитологическое обследование территории десяти аэродромов, где прокурорская проверка выявила нарушения законодательства о безопасности полетов, сообщила Камчатская транспортная прокуратура.

"На авиапредприятие возложена обязанность в срок до 31 декабря 2019 года провести обследование приаэродромной территории и территории аэродромов с составлением орнитологических карт-схем и графиков", - говорится в сообщении.

Установлено, что предприятие "Аэропорты Камчатки" - оператор аэродромов Мильково, Никольское, Озерная, Оссора, Палана, Соболево, Тигиль, Тиличики, Усть-Камчатск и Усть-Хайрюзово, расположенных в отдаленных районах региона, вопреки требованиям воздушного законодательства не принимало мер к орнитологическому обеспечению полетов.

"Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных судов с птицами, проводился без орнитологического обследования района аэродромов", - подчеркивает пресс-служба.

Для устранения нарушений транспортный прокурор направил заявления в Елизовский районный суд Камчатского края, который удовлетворил требования в полном объеме.