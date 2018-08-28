Россия инициировала срочные консультации в СБ ООН по возможной провокации химатаки в Идлибе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия созывает в Совете безопасности ООН срочные консультации по готовящейся химической провокации в сирийской провинции Идлиб, они пройдут во вторник, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы запросили срочные консультации Совета безопасности ООН. Они, как я понимаю, состоятся сегодня", - сказал Рябков журналистам во вторник.

​По словам Рябкова, террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) близка к совершению провокации с применением химоружия в Идлибе. "Перекрасившаяся "Джабхат ан-Нусра", которая сейчас именует себя "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), по нашему мнению, близка к тому, чтобы совершить очень серьезную провокацию в районе Идлиба, как это водилось и прежде, с применением химического вещества, хлорсодержащих химикатов", - сказал он.

"Все это будет, как это и раньше бывало, заснято "Белыми касками", выложено в интернет. После этого начнется абсолютно безудержный крик, что режим опять применил химическое оружие против собственного народа, и это будет использовано как предлог для массированного военного удара по Сирии", - добавил он.

"Этот сценарий - он настолько очевиден. Мы сейчас делаем максимум для того, чтобы не допустить его реализации", - подчеркнул замминистра.

Рябков подчеркнул, что Германия и США могут предотвратить готовящуюся провокацию. "Руководство Соединенных Штатов Америки, руководство Федеративной Республики Германия вполне в состоянии совместными усилиями его не допустить. Но у меня нет уверенности в том, что Вашингтон будет готов на серьезное противодействие реализации этой схемы провокационной и разрушительной для тех процессов, которые мы наблюдаем в Сирии", - сказал он.