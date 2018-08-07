ФСБ изложила Верховному суду основания для требования у Telegram ключей шифрования

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России просит Верховный суд РФ отказать в удовлетворении апелляционной жалобы юристов мессенджера Telegram и признать законным приказ ведомства о предоставлении ему ключей для расшифровки сообщений пользователей.

"Ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой Конституцией и законами тайны переписки, следует из поданных в Верховный суд РФ возражений ФСБ на апелляционную жалобу компании Telegram Messenger LLP. Тезис о необходимости распространения защиты права на тайну переписки не только на сами электронные сообщения, но и на информацию, необходимую для их декодирования, - это субъективное и голословное суждение частного лица, настаивает в документе представитель ФСБ Юлия Костина", - сообщает руководитель международной группы "Агора", чьи юристы представляют интересы мессенджера.

Заседание Верховном суде России пройдет 9 августа в 11:30.

В апелляции юристы Telegram указывают, что ФСБ фактически пытается ввести внесудебный способ контроля за перепиской граждан. "Получение материала для декодирования сообщений позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram, а не только лишь при производстве по уголовным делам на основании судебного решения",- отмечают они.

Попытка блокировки Telegram

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев просил суд признать недействующим приказ ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете в спецслужбу средств для декодирования сообщений. Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки "не затрагивает конституционные права граждан". "Передача запрашиваемой информации не раскрывает сведений о факте передачи и приема сообщений и не раскрывает содержание сообщений", - сказал представитель ФСБ.

20 марта первая инстанция Верховного суда отказала в удовлетворении исковых требований юристов мессенджера. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ. Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.