РФ выделит 39 млрд рублей на стартовую площадку для ракет "Ангара" на "Восточном"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Без малого 39 млрд рублей планируется выделить на строительство стартовой площадки для ракет-носителей "Ангара" на космодроме "Восточный", следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Во вторник дирекция космодрома обнародовала извещение о закупке у единственного поставщика работ по строительству стартового космического ракетного комплекса "Ангара" на площадке 1А. Максимальная сумма, которую готов выделить федеральный бюджет на строительство, составляет почти 38 млрд 750 млн рублей.

Деньги планируется перечислять двумя траншами: в 2019 году строители получат 6,4 млрд руб., 32,3 млрд - в 2021 году.

Строительство должно быть завершено к 31 декабря 2022 года.

"Ангара" - семейство ракет-носителей (РН) модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома "Плесецк"). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

Различные варианты "Ангары" реализуются с помощью различного числа универсальных ракетных модулей (УРМ) (УРМ-1 - для первой ступени, УРМ-2 - для второй и третьей) - один модуль для носителей легкого класса ("Ангара 1.1" и 1.2), три - для носителя среднего класса ("Ангара-А3") и пять - для носителя тяжелого класса ("Ангара-А5").