Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Политика конфиденциальности Telegram была обновлена в связи с вступлением в силу Общего регламента по защите данных Европейского союза, сообщается на сайте мессенджера.

"Политика конфиденциальности была расширена 14 августа 2018 года, чтобы добавить информацию, требуемую законом о защите данных ЕС", - говорится в сообщении.

Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) вводит новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Регламент вступил в силу 25 мая 2018 года.

Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте политику конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда".

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил "Интерфаксу", что Telegram по-прежнему не готов передавать ключи шифрования ФСБ, а речь идет только о раскрытии по решению суда IP-адресов и номеров телефонов пользователей, подозреваемых в терроризме.