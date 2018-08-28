Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента 
В России Попытка блокировки Telegram

Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме

Есть обновление от 14:38

Мессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровки

Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Telegram готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда, сообщил мессенджер на своем сайте.

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось", - говорится в сообщении.

"Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчет, доступный по ссылке: https://t.me/transparency" - отмечается в сообщении.

Изменение политики конфиденциальности Telegram не означает, что мессенджер будет предоставлять ключи для дешифровки сообщений. Об этом заявил "Интерфаксу" Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют компанию в судах.

"Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об ip-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран", - сказал Чиков агентству во вторник.

"Никаких ключей, никакой переписки передаваться не будет - даже индивидуально", - подчеркнул руководитель "Агоры".

По словам Чикова, изменение политики конфиденциальности мессенджера - не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.

"Это никакая не уступка. Суть всего вопроса заключается в том, что необходимо найти юридический баланс между интересами национальной безопасности, к которым относится борьба с терроризмом - с одной стороны, и неприкосновенностью частной переписки - с другой", - отметил юрист.

"Позиция российских властей заключается, в том, что не должно быть никакого баланса, а позиция Telegram - в том, что он может быть найден вот таким вот цивилизованным образом, когда есть судебный запрос по конкретному делу. Собственно, можно сказать, что эти поправки в политике являются следствием годичного противостояния между российского властями и Telegram, но они очень аккуратные", - сказал Чиков.

Юрист пояснил, что предоставление данных об ip-адресе и телефоне может "облегчить правоохранительным органам установление пользователя, его персональных данных, идентификацию момента регистрации телефона, биллинг и прочее". "Это явно поможет в раскрытии и расследовании уголовных дел. Однако что конкретно они смогут с этого выжать - это вопрос уже к ним", - заключил Чиков.

Попытки блокировки Telegram

В 2017 году у властей РФ возникли претензии к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Telegram

Новости по теме

В России
Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС
Ранее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению судаПодробнее
 Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме
Мессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровкиПодробнее
 Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе
Пресс-секретарь президента подтвердил, что оно должно выйти в эфир завтраПодробнее
 Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе
Президент отметил, что может дать свою оценку предложенным изменениям "прямо завтра"Подробнее
Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контентаРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента
На удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало "Яндексу" время до вечера четвергаПодробнее
 Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Это были связанные с криминальным миром люди, у которых произошел конфликт с военнымиПодробнее
 Директора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускногоДиректора якутской школы оштрафовали за вспышку сальмонеллеза после выпускного
Более 60 человек заразились через блюда праздничного столаПодробнее
 Навального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 суток
Оппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформыПодробнее
 Минюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников Навального
Министерство сослалось на нехватку документовПодробнее
 Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взяткуШколы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
В администрации города издание дневников назвали частной инициативойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииTelegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии

Двадцать человек пострадали в беспорядках в Хемнице после убийства гражданина Германии

Папа римский не приедет на съезд лидеров мировых религий в Астану

Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСРанее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению суда Подробнее

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о наказании стритрейсеров

"Кубань" Дерипаски перестала быть владельцем семеноводческих заводов в Краснодарском крае

Российская спутниковая система связи получит защиту от хакеров и космического мусора

Перечень вузов с правом самостоятельно присуждать ученые степени расширен до 21

Индия собралась заместить поставки американских товаров в Китай на фоне пошлин

На стадионе "Самара-Арена" вернули электричество

Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме

Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризмеМессенджер готов пойти на это по решению суда, однако исключает передачу ключей дешифровки Подробнее

Глава департамента судейства извинился перед Андреем Тихоновым за слова в адрес его семьи

ЦИК разъяснит возможность объединения инициативных групп по пенсионному референдуму

Песков не слышал о переклейке лейбла на походной куртке Путина

Аксенов объяснил липкую ржавчину на севере Крыма возможными выбросами на химзаводе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru