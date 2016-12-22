ХК "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером Крикуновым

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Автомобилист" (Екатеринбург) объявил о продлении соглашений с главным тренером команды Владимиром Крикуновым и его помощниками.

"Действующий тренерский штаб остается в "Автомобилисте" еще на один сезон. Контракты с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года", - говорится в сообщении , распространенном пресс-службой клуба.

Клуб напоминает, что специалисты работают с командой с 1 ноября. За это время "Автомобилист" сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф. Команда сейчас занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от идущего восьмым "Адмирала" (Владивосток) на два очка.