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Спорт КХЛ-2016/17

ХК "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером Крикуновым

Есть обновление от 17:12

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Автомобилист" (Екатеринбург) объявил о продлении соглашений с главным тренером команды Владимиром Крикуновым и его помощниками.

"Действующий тренерский штаб остается в "Автомобилисте" еще на один сезон. Контракты с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой клуба.

Клуб напоминает, что специалисты работают с командой с 1 ноября. За это время "Автомобилист" сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф. Команда сейчас занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от идущего восьмым "Адмирала" (Владивосток) на два очка.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК Автомобилист
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