Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, говорится в сообщении пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU).

"В четверг СБР сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 г. юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени. Новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее", - говорится в заявлении IBU.

Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени 9-12 марта 2017 года.

IBU также сообщил о начале расследования в отношении почти 30 российских спортсменов, еще двое отстранены от соревнований.

"В связи с открытием дисциплинарного расследования Международным олимпийским комитетом в отношении двух российских спортсменов, на них наложен временный запрет на выступления. Кроме того, открыто официальное расследование в отношении 29 биатлонистов, указанных во второй части доклада Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России", - говорится в заявлении IBU.

В нем отмечается, что в отношении 29 биатлонистов в настоящее время не применяется временная дисквалификация. Расследование в отношении двух отстраненных спортсменов касается нарушений на Олимпиаде в Сочи.

Исполком организации поручил ранее созданной рабочей группе продолжить расследование с привлечением юристов и специалистов Всемирного антидопингового агентства, которое предложило помощь IBU.

В организации также сообщили, что лишь один из 31 спортсмена, указанных в докладе Макларена, соревновался только внутри России. Еще один спортсмен уже был ранее отстранен СБР за нарушение, указанное в докладе ВАДА.

Как сообщалось, IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список, в котором перечислен 31 россиянин, подозреваемый в применении допинга. "Некоторые биатлонисты из предоставленного списка уже дисквалифицированы, но есть и те, кто выступают в международных соревнованиях. В течение недели мы сформируем свое мнение и дисквалифицируем виновных", - сказал тогда президент IBU Андерс Бессеберг.

Ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в немецкий Кенигзее.