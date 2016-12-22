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ISU решил перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту-2017 из Челябинска

Основанием для такого решения стали данные из второй части доклада Макларена

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение забрать у Челябинска право принять этап Кубка мира 2017 года, говорится в заявлении организации.

"Совет ISU принял решение перенести этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, в другую страну. Новое место проведения будет объявлено позднее", - говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг.

Основанием для такого решения стали данные из второй части доклада Макларена, содержащего, по мнению ISU, "значительное количество важных доказательств и неопределенность, связанная с участием спортсменов". В этих условиях внимание будет сфокусировано не на спорте, а на взаимных упреках и обвинениях.

"Организаторы в Челябинске готовились к Кубку с привычным энтузиазмом, профессионализмом и добросовестностью, однако вышеуказанные обстоятельства не позволяют в полной мере оценить их усилия", - отмечают в ISU.

Кроме того, Совет ISU принял во внимание призыв МОК к международным спортивным федерациям заморозить подготовку к проведению в России крупных международных соревнований по зимним видам спорта.

Организация будет внимательно следить за развитием ситуации, после чего примет решение о возможности проведения на территории нашей страны соревнований в следующем сезоне.

Теги: Челябинск, конькобежный спорт
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