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РФПЛ назвала сроки проведения трех туров чемпионата России в марте 2017 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Определены даты матчей 18-20 туров чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщила пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта матчем между томской "Томью" и "Ростовом".

4 марта ЦСКА на своем поле примет "Зенит" (Санкт-Петербург), 5 марта "Краснодар" сыграет дома с лидером чемпионата московским "Спартаком". Завершится 18-й тур 6 марта матчем "Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань).

Матчи 19-го тура состоятся 10-12 марта, 20-го тура - с 17 по 19 марта.

Точное время матчей будет названо дополнительно.

По итогам первой части чемпионата России лидирует московский "Спартак", набравший 40 очков. Второе место занимает петербургский "Зенит" - 35 очков, на трем - ЦСКА с 32 очками.

Теги: футбол, РФПЛ
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