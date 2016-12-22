РФПЛ назвала сроки проведения трех туров чемпионата России в марте 2017 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Определены даты матчей 18-20 туров чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщила пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта матчем между томской "Томью" и "Ростовом".
4 марта ЦСКА на своем поле примет "Зенит" (Санкт-Петербург), 5 марта "Краснодар" сыграет дома с лидером чемпионата московским "Спартаком". Завершится 18-й тур 6 марта матчем "Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань).
Матчи 19-го тура состоятся 10-12 марта, 20-го тура - с 17 по 19 марта.
Точное время матчей будет названо дополнительно.
По итогам первой части чемпионата России лидирует московский "Спартак", набравший 40 очков. Второе место занимает петербургский "Зенит" - 35 очков, на трем - ЦСКА с 32 очками.