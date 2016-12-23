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Глава Минспорта назвал ошибочными решения об отмене международных турниров в РФ

Есть обновление от 13:16

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Международные спортивные федерации, отменившие в России несколько соревнований, совершили ошибку, эти решения являются надуманными, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

Допинг в российском спорте

"Сложно сказать, будут ли подобные решения других федераций. Надеемся, что их не будет. Считаю такие решения неправильными. Мы ждали и готовились. Это на самом деле надуманные решения", - сказал Колобков.

Он отметил, что российские спортивные федерации активно сотрудничают с международными.

"Надеемся, что все эти вещи преходящи. Если мы будем сильнее, мы со всем справимся. Борьба нас только закалит", - сказал глава Минспорта.

После обнародования второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в немецкий Кенигзее. 21 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, а Международный союз конькобежцев принял решение перенести в другую страну финал Кубка мира, который должен был состояться в Челябинске.

Причинами переноса стало нежелание многих иностранных спортсменов приезжать в Россию на соревнования из-за опасений возможных махинаций при допинг-контроле. Российская антидопинговая система не работает из-за лишения аккредитации ВАД, этим вопросом на соревнованиях занимаются международные федерации и другие иностранные организации.

Теги: Минспорта РФ, Павел Колобков, допинг
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