Глава Минспорта назвал ошибочными решения об отмене международных турниров в РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Международные спортивные федерации, отменившие в России несколько соревнований, совершили ошибку, эти решения являются надуманными, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сложно сказать, будут ли подобные решения других федераций. Надеемся, что их не будет. Считаю такие решения неправильными. Мы ждали и готовились. Это на самом деле надуманные решения", - сказал Колобков.

Он отметил, что российские спортивные федерации активно сотрудничают с международными.

"Надеемся, что все эти вещи преходящи. Если мы будем сильнее, мы со всем справимся. Борьба нас только закалит", - сказал глава Минспорта.

После обнародования второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в немецкий Кенигзее. 21 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, а Международный союз конькобежцев принял решение перенести в другую страну финал Кубка мира, который должен был состояться в Челябинске.

Причинами переноса стало нежелание многих иностранных спортсменов приезжать в Россию на соревнования из-за опасений возможных махинаций при допинг-контроле. Российская антидопинговая система не работает из-за лишения аккредитации ВАД, этим вопросом на соревнованиях занимаются международные федерации и другие иностранные организации.