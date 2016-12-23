Спорт

Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени

Ранее из России были перенесены международные соревнования по бобслею и скелетону, биатлону, конькобежному спорту

Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Фото: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) решила не проводить в Тюмени финал Кубка мира, говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS), распространенном пресс-службой FIS в пятницу.

Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 16 по 19 марта 2017 года. О новом месте проведения будет объявлено позднее.

В пятницу FIS временно отстранила от международных соревнований шесть членов сборной России по лыжным гонкам. В организации отметили, что решение связано с расследованием предполагаемых нарушений антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

После обнародования второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесен из Сочи в немецкий Кенигзее. 21 декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, а Международный союз конькобежцев принял решение перенести в другую страну финал Кубка мира, который должен был состояться в Челябинске.

Причинами переноса стало нежелание многих иностранных спортсменов приезжать в Россию на соревнования из-за опасений возможных махинаций при допинг-контроле.

Теги: лыжный спорт
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