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ЦСКА поддержит дисквалифицированного за кокаин Еременко

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА намерен поддержать полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за кокаин, заявил президент клуба Евгений Гинер.

СпортПолузащитник ЦСКА Роман Еременко дисквалифицирован на два года за кокаинПолузащитник ЦСКА Роман Еременко дисквалифицирован на два года за кокаинЧитать подробнее

"Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде", - приводит слова Гинера Bobsoccer.

"Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать", - заявил Гинер.

18 ноября стало известно, что УЕФА отстранила 29-летнего футболиста после обнаружения в его допинг-пробе кокаина. "Анализ образца показал наличие кокаина и его метаболитов - стимулятора, который относится к категории запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством", - говорилось в заявлении УЕФА.

Согласно сообщению, наркотик был обнаружен в пробе, взятой у Еременко 14 сентября после игры ЦСКА с леверкузенским "Байером" в Германии в рамках Лиги чемпионов. Отсчет дисквалификации начат с 6 октября 2016 года.

Теги: футбол, ФК ЦСКА, Евгений Гинер, Роман Еременко
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