ЦСКА поддержит дисквалифицированного за кокаин Еременко

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА намерен поддержать полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за кокаин, заявил президент клуба Евгений Гинер.

"Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде", - приводит слова Гинера Bobsoccer.

"Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать", - заявил Гинер.

18 ноября стало известно, что УЕФА отстранила 29-летнего футболиста после обнаружения в его допинг-пробе кокаина. "Анализ образца показал наличие кокаина и его метаболитов - стимулятора, который относится к категории запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством", - говорилось в заявлении УЕФА.

Согласно сообщению, наркотик был обнаружен в пробе, взятой у Еременко 14 сентября после игры ЦСКА с леверкузенским "Байером" в Германии в рамках Лиги чемпионов. Отсчет дисквалификации начат с 6 октября 2016 года.