Спорт

Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"

Cоответствующие документы подпишут в понедельник

Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"
Стадион "Зенит-Арена
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Строительно-монтажные работы на стадионе на Крестовском острове Петербурга завершены, сообщила пресс-секретарь генерального подрядчика строительства - ОАО "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

"В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня", - написала она в твиттере в понедельник.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 декабря, истекает срок госконтракта на достройку стадиона в Петербурге.

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей). Все работы следует завершить не позднее 26 декабря 2016 года.

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.

Теги: Зенит-Арена, Санкт-Петербург, футбол
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Гинер прокомментировал смену тренера в ЦСКАГинер прокомментировал смену тренера в ЦСКА
Он допустил, что бывший главный тренер Леонид Слуцкий после паузы будет помогать командеПодробнее
Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катаниюМедведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Она набрала сумму баллов, превышающую мировой рекорд Юна Ким, но официально достижение засчитано не будетПодробнее
Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"
17-летний гонщик провел два последних сезона в "Формуле-4"Подробнее
Промоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксераПромоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксера
Запрещенного остарина нет в двух из трех проб, сданных спортсменом с середины ноябряПодробнее
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в ТюмениФедерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Ранее из России были перенесены международные соревнования по бобслею и скелетону, биатлону, конькобежному спортуПодробнее
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнованийШесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта в связи с расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в Играх в СочиПодробнее
МОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в ВанкувереМОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в Ванкувере
Соответствующее сообщение обнародовано в распространенном в пятницу пресс-релизе МОКПодробнее
МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников ОИ-2014 в СочиМОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников ОИ-2014 в Сочи
Подчеркивается, что дела заведены не в связи с положительными допинг-тестами, а с тем, что манипуляции с допинг-пробами атлетов могли привести к нарушению антидопинговых правилПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"В РоссииФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами
"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял
Израиль примет ответные меры против ООН из-за резолюции о поселениях
Концерт памяти руководителя ансамбля им. Александрова запланировали на март
Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154
Источник не исключил попытки экипажа Ту-154 посадить самолет на воду
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи