Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиЭкономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Виктор Панченко возглавил селекционный отдел ФК "Локомотив"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" объявил о назначении бывшего российского футболиста Виктора Панченко в качестве директора селекционно-аналитического департамента клуба.

"Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и "Динамо"", - отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее В.Панченко играл за "Локомотив" в 1988-1989 годах, на его счету 11 матчей, в которых он провел один гол.

В 1993 году в составе команды "КАМАЗ" (Набережные Челны) стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В том же году был включен в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. В сезоне-1994 забил пять мячей в одном матче в ворота владикавказского "Спартака", что по-прежнему является непревзойденным достижением для чемпионата России.

Теги: футбол, ФК Локомотив
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"Генподрядчик констатировал окончание строительных работ на "Зенит-Арене"
Cоответствующие документы подпишут в понедельникПодробнее
Гинер прокомментировал смену тренера в ЦСКАГинер прокомментировал смену тренера в ЦСКА
Он допустил, что бывший главный тренер Леонид Слуцкий после паузы будет помогать командеПодробнее
Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катаниюМедведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Она набрала сумму баллов, превышающую мировой рекорд Юна Ким, но официально достижение засчитано не будетПодробнее
Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"Сын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"
17-летний гонщик провел два последних сезона в "Формуле-4"Подробнее
Промоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксераПромоутер Поветкина сообщил об отсутствии допинга в новой пробе боксера
Запрещенного остарина нет в двух из трех проб, сданных спортсменом с середины ноябряПодробнее
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в ТюмениФедерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Ранее из России были перенесены международные соревнования по бобслею и скелетону, биатлону, конькобежному спортуПодробнее
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнованийШесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта в связи с расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в Играх в СочиПодробнее
МОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в ВанкувереМОК перепроверит допинг-пробы всех российских участников ОИ-2010 в Ванкувере
Соответствующее сообщение обнародовано в распространенном в пятницу пресс-релизе МОКПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиЭкономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
Мэрия столицы выплатит по 1 млн руб. семьям погибших в авиакатастрофе москвичей
Минобороны сообщило об извлечении из воды еще одного тела на месте авиакатастрофы
На берег доставлена часть боковой обшивки разбившегося Ту-154
Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники
Дворкович усомнился в полном соблюдении договоренностей по добыче нефти
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
Фотохроника 26 декабря
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи