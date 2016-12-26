Виктор Панченко возглавил селекционный отдел ФК "Локомотив"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" объявил о назначении бывшего российского футболиста Виктора Панченко в качестве директора селекционно-аналитического департамента клуба.

"Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и "Динамо"", - отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее В.Панченко играл за "Локомотив" в 1988-1989 годах, на его счету 11 матчей, в которых он провел один гол.

В 1993 году в составе команды "КАМАЗ" (Набережные Челны) стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В том же году был включен в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. В сезоне-1994 забил пять мячей в одном матче в ворота владикавказского "Спартака", что по-прежнему является непревзойденным достижением для чемпионата России.