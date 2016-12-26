Назван состав женской сборной России по биатлону на январские старты

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Определен состав женской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе, говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России.

Состав сборной на четвертый этап Кубка мира: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Состав сборной на четвертый этап Кубка IBU: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.

Четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, а четвертый этап Кубка IBU в те же сроки состоится в итальянском Мартелле.