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Федор Смолов признан лучшим футболистом России

Опрос среди журналистов проводил еженедельник "Футбол", в тройку лучших игроков вошли также Квинси Промес и Игорь Акинфеев

Федор Смолов признан лучшим футболистом России
Федор Смолов
Фото: ТАСС, Виталий Тимкив

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельника "Футбол".

Как сообщили "Интерфаксу" в еженедельнике, в опросе 2016 года приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Респонденты называли трех лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе - 2, за третье - 1.

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Смолов набрал 544 балла, опередив на 125 баллов форварда "Спартака" Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).

"Свой лучший гол я забил "Уфе", ударом через себя. Это был лучший гол не только за год, думаю, он самый красивый из всех, что забивал за карьеру. А в опросе еженедельника "Футбол", точно бы проголосовал за Промеса. Но это ведь опрос за год? Если бы был за полгода, дальше бы поставил либо Халка, либо Жулиано. А за весь 2016-й - вот моя тройка: Промес, Дзюба, Акинфеев", - приводит слова победителя опроса еженедельник.

Таким образом, россиянин сумел прервать легионерскую серию в опросе еженедельника "Футбол". До него дважды подряд, в 2014-м и 2015-м году, в голосовании журналистов побеждали нападающие-иностранцы: ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк ("Зенит").

Команда из Санкт-Петербурга в этом году стала лидером по числу игроков в опросе - респондентами упоминались 13 футболистов "Зенита". На второй позиции - чемпион страны ЦСКА (11), а замыкают тройку - представители "Ростова". Всего респондентами был назван 61 футболист из 16 клубов.

Смолов стал 43-м футболистом, который выиграл опрос за всю его историю. Впервые еженедельник "Футбол" определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан легендарный торпедовец Валерий Воронин. Традиция из чемпионата СССР перекочевала в российские времена. По условиям опроса называть можно всех игроков, выступавших в минувший календарный год в чемпионате России, а так же российских футболистов, выступающих за рубежом.

Журналисты спортивной редакции "Интерфакса" также принимают участие в опросе еженедельника "Футбол".

Теги: футбол, Федор Смолов, Квинси Промес, Игорь Акинфеев
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