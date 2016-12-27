ФАС разрешила обществу "Динамо" выкупить у ВТБ 74% акций футбольного клуба

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство "Всероссийского спортивно-физкультурного общества "Динамо" о приобретении 74% голосующих АО "Футбольный клуб "Динамо - Москва".

Доля ВСФО в футбольном клубе по итогам сделки составит 99,9961%, говорится в сообщении ФАС.

Акционерная структура, приведенная в сообщении ФАС, исключает наличие у "Динамо" миноритариев с долей больше нескольких тысячных долей процента (ранее в СМИ появлялась информация, что чуть более 1% акций ФК владеет Алишер Усманов).

Ранее в декабре продажу 74%-ного пакета футбольного клуба ВСФО "Динамо" одобрил набсовет ВТБ.

Цену сделки ВТБ не раскрыл, отметив лишь, что рыночную стоимость акций ФК определила "Российская оценка".

"Ведомости" ранее со ссылкой на председателя общества "Динамо" Владимира Стржалковского сообщал, что сумма сделки будет символической и составит 1 рубль. При этом ВТБ выкупит долю ВФСО в девелоперском проекте "ВТБ арена парк" для погашения долгов клуба. По данным издания, банку "Динамо" должно более 5 млрд рублей, а общие долги клуба составляют около 11 млрд рублей.

В настоящее время московское "Динамо" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, куда выбыло из премьер-лиги по итогам прошлого сезона.