Глава ФЛГР подтвердила сведения о временном отстранении лыжников Легкова и Вылегжанина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию о временной дисквалификации Международной федерации лыжного спорта (FIS) россиян Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова.

"Подтверждаю, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова дисквалифицированы FIS. Все, что необходимо для их поддержки федерация делала и будет делать в дальнейшем", - сказал Вяльбе "Интерфаксу" во вторник.

23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Имена лыжников тогда не были указаны.

Позднее бронзовый медалист ЧМ-2013 Юлия Иванова и победитель этапа Кубка мира 2006/07 в спринте Евгения Шаповалова подтвердили, что также входят в список отстраненных лыжников.

Легков выиграл золото и серебро ОИ-2014, М.Вылегжанин - две серебряные медали ОИ в Сочи, Петухов был бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, Е.Белов - бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года.