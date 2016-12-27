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Спорт КХЛ-2016/17

СКА уступил "Ак Барсу" в матче КХЛ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" на своем льду в Казани одержал победу над лидером турнира петербургским СКА.

Результат встречи, победитель которой определился в серии буллитов, - 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Ак Барса".

Несмотря на поражение, СКА сохранил лидерство как в Западной конференции КХЛ, так и в чемпионате в целом.

Другие матчи игрового вечера завершились следующим образом: "Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 6:4 (4:1, 1:0, 1:3), "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Северсталь" (Череповец) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), "Йокерит" (Финляндия) - "Динамо" (Рига, Латвия) - 1:2, 2:3 (1:0, 0:0, 0:1, победитель определился в овертайме).

Теги: хоккей, КХЛ
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