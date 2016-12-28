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NYT заявила о признании российскими чиновниками системы допинга

И.о. главы Российского антидопингового агентства заявила изданию, что "это был институциональный заговор"

NYT заявила о признании российскими чиновниками системы допинга
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Газета The New York Times сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

По версии издания, она заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

Также The New York Times приводит высказывания главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. "С моей точки зрения как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок, - сказал он - Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются".

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. В нем говорится о причастности тысяч российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, чиновников и структур Минспорта к "российской государственной допинговой программе".

Теги: допинг, РАСАДА, Анна Анцелиович
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