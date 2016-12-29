"Динамо" согласилось купить у ВТБ 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание президиума центрального совета Всероссийского спортивного общества "Динамо" принято решение о покупке у ПАО ВТБ 74,99% акций АО ФК "Динамо", сообщила пресс-служба общества.

29 декабря состоялось внеочередное заседание президиума центрального совета Общества "Динамо". На заседании после детального и обстоятельного обсуждения принято единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК "Динамо" за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом "Динамо" на три года.

"Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов", - говорится в сообщении.

В настоящее время "Динамо" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), куда вылетело из премьер-лиги по итогам предыдущего сезона.